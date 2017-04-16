أمريكا.. مطعم يصنع فطيرة «بيتزا» من 100 نوع من «الجبن»

تواصل – وكالات:

تمكن بعض الطهاة، في أحد المطاعم في ولاية أوريجون الأمريكية، من صنع فطيرة بيتزا مميزة استخدموا فيها 100 نوع مختلف من الجبن.

وقال مدير مطعم سكوتيز بارلور، ‘‘إن الطهاة لديه صنعوا فطيرة بيتزا مميزة تحتوي على 100 نوع من الجبن، مستوحياً الفكرة من تجربة سابقة صُنعت خلالها فطيرة بيتزا تحتوي على 99 نوعاً من الجبنة‘‘ مضيفاً لكننا أردنا أن نتفوق على تلك الفطيرة، بفطيرة احتوت على 100 نوع مختلف من الجبن اللذيذ.

وكشف صاحب المطعم لقناة فوكس نيوز، عن أن فطيرته تتميز باحتوائها على طبقة رقيقة من جبن الموزاريلا داخل العجينة، وقد بلغ سعر هذه الفطيرة 16 دولاراً أمريكياً، وينوي المطعم صنعها بشكل دائم إن لقيت رواجاً بين الزبائن.

يذكر بأن فطيرة البيتزا احتوت على جبن الموزاريلا، وتشكيلة منوعة من 55 نوعاً من الجبن الصلب، بالإضافة إلى 36 نوعاً من الجبن الطري، ناهيك عن 9 أنواع من الجبن الجاف، بحسب موقع “يو بي آي” الإلكتروني.