بقيمة 130 مليون يورو.. «أمازون» تتهرب من سداد الضرائب

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير إخبارية أن شركة “أمازون”، عملاق البيع الأمريكي عبر الإنترنت، تهربت من سداد ضرائب في إيطاليا بين عامي 2009 و2014 بقيمة 130 مليون يورو في اتهامات نفتها الشركة.

وكشفت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، أن الشركة متعددة الجنسيات كانت تعمل في إيطاليا في تلك الفترة بقيمة استثمار بلغت مليارين و500 مليون يورو، لكن من دون سداد هذه الضرائب، وفقاً لما ذكرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية على نسختها المطبوعة.

ورفضت الشركة الاتهام، موضحة أنها سددت الضرائب المطلوبة في الدول التي تعمل بها، موضحة أنها استثمرت في إيطاليا منذ عام 2010 أكثر من 800 مليون يورو، وفي حال تأكيد ذلك، فإن القضية ستماثل قضايا أثرت على شركات مثل غوغل وآبل بإيطاليا في الأعوام الأخيرة.