تصاعد التمييز الديني ضد المسلمين في أمريكا بشكل مقلق

تواصل- سامر محمد:

أدى الصعود المتزايد للاستثمارات التي تحظر التعامل مع المسلمين في الولايات المتحدة لقلق البعض في منظومة القضاء الأمريكي في ظل الاتجاه المتنامي نحو التمييز على أساس ديني.

واستند موقع “أمريكا ناو” إلى تقرير لموقع “فوكاتيف” الأمريكي تناول فيه قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الأسلحة والتدريب على استخدامها في عدد من الولايات بحظر التعامل مع المسلمين.

ونقل الموقع عن أحد ملاك تلك المتاجر، أنه إذا كان الشخص عربياً غير مسيحي أو كان مسلماً، فلن يقوم بتدريبه على استخدام السلاح.

وأضاف الموقع، أن صاحب متجر السلاح في “ماسون” بولاية تكساس ويدعى “كروكيت كيلر” يرى أن الإسلام تهديد للقيم الأمريكية، واعتبر الموقع أن وجهات نظر “كيلر” تجاه الإسلام ليست الأولى بين ملاك متاجر الأسلحة في الولايات المتحدة.

ورأى مسؤولون في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” أن هناك زيادة في التمييز ضد المسلمين على مستوى الولايات المتحدة منذ الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، والتي فاز فيها دونالد ترامب.