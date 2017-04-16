رسالة مؤثرة من مرابط بالحد الجنوبي لوالدته: يا أمي إما النصر أو الشهادة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تداول مغردون رسالة مؤثرة من الرقيب أول عبداللطيف بن كسلا القحطاني، أحد منسوبي الحرس الوطني ومن المرابطين بالحد الجنوبي، إلى والدته والتي وعدها فيها بالعودة منتصراً.

وقال “القحطاني” في رسالته: “أمي الحبيبة، أتذكرك مع الهجير ومع برد الشتاء، كل ذكرياتي وأنا ألبس لامة الحرب وبيدي سلاحي أذود عن وطني لتعيشي ومن نحب بأمن وسلام”.

وأضاف، ليس للصعاب إلا الدهاة الصلاب، وما هي إلا أيام ونعود ونحكي ذكرياتنا في ظلال وطن آمن، سأعود لك منتصراً ظافراً مسروراً، أو سيأتيك خبري شهيداً فائزاً عزيزاً، فما هي إلا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة”.