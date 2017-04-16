 رسالة مؤثرة من مرابط بالحد الجنوبي لوالدته: يا أمي إما النصر أو الشهادة | صحيفة تواصل الالكترونية

رسالة مؤثرة من مرابط بالحد الجنوبي لوالدته: يا أمي إما النصر أو الشهادة

0
رسالة مؤثرة من مرابط بالحد الجنوبي لوالدته: يا أمي إما النصر أو الشهادة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تداول مغردون رسالة مؤثرة من الرقيب أول عبداللطيف بن كسلا القحطاني، أحد منسوبي الحرس الوطني ومن المرابطين بالحد الجنوبي، إلى والدته والتي وعدها فيها بالعودة منتصراً.

وقال “القحطاني” في رسالته: “أمي الحبيبة، أتذكرك مع الهجير ومع برد الشتاء، كل ذكرياتي وأنا ألبس لامة الحرب وبيدي سلاحي أذود عن وطني لتعيشي ومن نحب بأمن وسلام”.

وأضاف، ليس للصعاب إلا الدهاة الصلاب، وما هي إلا أيام ونعود ونحكي ذكرياتنا في ظلال وطن آمن، سأعود لك منتصراً ظافراً مسروراً، أو سيأتيك خبري شهيداً فائزاً عزيزاً، فما هي إلا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة”.

شاهد ايضا

«المطلق» يكشف عن أسباب انتشار التبرج (فيديو)

«المطلق» يكشف عن أسباب انتشار التبرج (فيديو)

«تعليم الرياض» تطالب المعلمات والإداريات الحاصلات على إجازة رعاية مولود قطع إجازتهن 28 شعبان

«تعليم الرياض» تطالب المعلمات والإداريات الحاصلات على إجازة رعاية مولود قطع إجازتهن 28 شعبان

«المالية» توافق على «برنامج مساكن» للموظفين والمتقاعدين بشروط

«المالية» توافق على «برنامج مساكن» للموظفين والمتقاعدين بشروط

مقتل 20 حوثياً في عملية تمشيط في «ميدي» غربّي اليمن

مقتل 20 حوثياً في عملية تمشيط في «ميدي» غربّي اليمن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>