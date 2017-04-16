 الإطار الأبيض يختفي من تطبيق «سناب شات» | صحيفة تواصل الالكترونية

الإطار الأبيض يختفي من تطبيق «سناب شات»

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الإطار الأبيض يختفي من تطبيق «سناب شات»

تواصل – وكالات:

أقدم تطبيق “سناب شات” في التحديث الأخير، على إلغاء الإطار الأبيض الضخم الذي كان يحيط بالصور ومقاطع الفيديو المرفوعة من الهاتف.

وبحسب ما تمت تجربته على النسخة التجريبية من التحديث الأخير، فإن الإطار الأبيض سيختفي من المواد المرفوعة من خانة “الذكريات” فقط، وليس من المواد المتواجدة خارج التطبيق على الهاتف.

وبدلاً من الإطار، أضاف التطبيق تفسيراً يوضع أسفل اسم المستخدم، يظهر عبره متى تم التقاط هذه المواد، للتأكيد على أنها ليست حديثة.

وفسّر بعض مستخدمي منصات التواصل هذا القرار، بأنه قد يأتي في سياق استمرار التنافس مع تطبيق “إنستجرام” حيث تظهر الصور دائماً بالمقاييس الطبيعية من دون أي إطار.

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