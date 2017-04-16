برودة المنزل تساعد في علاج «السكري»

تواصل – وكالات:

توصل مجموعة من الأطباء، إلى أن خفض حرارة المنزل درجة واحدة فقط، يساعد على تحسين حالة المرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع 2.

وقال فان ماركن وزملاؤه: “إن الخروج من دائرة درجة الحرارة المثلى داخل المباني (21-22 درجة مئوية)، مفيد للذين يعانون من السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، لأنه يسرع من عملية التمثيل الغذائي، ويعزز استهلاك الطاقة”.

ونشرت أبحاث مجموعة من الخبراء من جامعة ماستريخت في هولندا، تحت إشراف الدكتور فوتير فان ماركن ليختينبيلت، في مجلة BUILDING RESEARCH & INFORMATION.

وأظهرت التجارب، أن “البرودة المعتدلة” في المنزل مفيدة لمرضى السكري، حيث إن تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار درجة مئوية واحدة، على مدى 10 أيام، يؤثر إيجابياً على استقلاب الغلوكوز، كما أظهرت أن هذه النتيجة قابلة للمقارنة مع تأثير أكثر عقاقير مرض السكري فاعلية.