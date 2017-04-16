 «رياض الإعلام» تبدأ مشوارها الإنتاجي مع «إذاعة القرآن» بالشارقة | صحيفة تواصل الالكترونية

«رياض الإعلام» تبدأ مشوارها الإنتاجي مع «إذاعة القرآن» بالشارقة

0
«رياض الإعلام» تبدأ مشوارها الإنتاجي مع «إذاعة القرآن» بالشارقة

تواصل – خالد العبدالله:

تبدأ مؤسسة “رياض الإعلام” مشوارها الإنتاجي مع إذاعة القرآن الكريم بالشارقة، عبر برنامج تأملات قرآنية من إعداد الدكتور عبدالرحمن باوزير، وتقديم عادل أبوحيمد، وهندسة المهندس هاني المراعني، وذلك ضمن مسيرتها الإعلامية المتخصصة بالإنتاج الإذاعي.

والبرنامج عبارة عن حلقات قصيرة أعدت بعناية وقدمت باحتراف وسجلت وفق أحدث التقنيات والتطورات الفنية حول مظاهر الإعجاز في الكتاب الكريم، وستكون هذه الحلقات ضمن برامج رمضان لهذا العام.

أشرف على الإنتاج المهندس رياض الفريجي وعلق بقوله “هذه باكورة الشراكة مع الإذاعة الغالية على قلوبنا إذاعة الشارقة للقرآن الكريم والتي نفخر، بها حيث أنها تنشر الخير والإيجابية عبر أثيرها وبرامجها، وأثنى بالشكر لإدارة الإذاعة على سلاسة التعاون ورقي التواصل”.

شاهد ايضا

ندوة «الواقع الإسلامي والتحديات المعاصرة في آسيا» تختتم أعمالها بـ«سريلانكا»

ندوة «الواقع الإسلامي والتحديات المعاصرة في آسيا» تختتم أعمالها بـ«سريلانكا»

تكريم 14 حافظاً وحافظة لكتاب الله بالشماسية في القصيم

تكريم 14 حافظاً وحافظة لكتاب الله بالشماسية في القصيم

بالفيديو .. قصة إهداء ثمانيني 60 رأساً من الإبل لأمير مكة .. وماذا قال «الفيصل‏»؟

بالفيديو .. قصة إهداء ثمانيني 60 رأساً من الإبل لأمير مكة .. وماذا قال «الفيصل‏»؟

الرياض.. «دعوة الصينيين» يدشن حملته «رسل المليار» لرعاية المعرفين بالإسلام

الرياض.. «دعوة الصينيين» يدشن حملته «رسل المليار» لرعاية المعرفين بالإسلام

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>