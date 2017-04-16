«رياض الإعلام» تبدأ مشوارها الإنتاجي مع «إذاعة القرآن» بالشارقة

تواصل – خالد العبدالله:

تبدأ مؤسسة “رياض الإعلام” مشوارها الإنتاجي مع إذاعة القرآن الكريم بالشارقة، عبر برنامج تأملات قرآنية من إعداد الدكتور عبدالرحمن باوزير، وتقديم عادل أبوحيمد، وهندسة المهندس هاني المراعني، وذلك ضمن مسيرتها الإعلامية المتخصصة بالإنتاج الإذاعي.

والبرنامج عبارة عن حلقات قصيرة أعدت بعناية وقدمت باحتراف وسجلت وفق أحدث التقنيات والتطورات الفنية حول مظاهر الإعجاز في الكتاب الكريم، وستكون هذه الحلقات ضمن برامج رمضان لهذا العام.

أشرف على الإنتاج المهندس رياض الفريجي وعلق بقوله “هذه باكورة الشراكة مع الإذاعة الغالية على قلوبنا إذاعة الشارقة للقرآن الكريم والتي نفخر، بها حيث أنها تنشر الخير والإيجابية عبر أثيرها وبرامجها، وأثنى بالشكر لإدارة الإذاعة على سلاسة التعاون ورقي التواصل”.