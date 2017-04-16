«المالية» توافق على «برنامج مساكن» للموظفين والمتقاعدين بشروط

تواصل – محمد المقصّي:

وافقت وزارة المالية على طلب المؤسسة العامة للتقاعد بشأن “برنامج مساكن”؛ بهدف تمويل شراء المساكن لشريحة الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني والعسكري)، واشترطت وزارة المالية أن يكون تبليغ الجهات الحكومية من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

من ضمن مزايا برنامج مساكن (مرابحة بهامش ربح ثابت خلال فترة التمويل، معتمد من الهيئة الشرعية، إمكانية التحويل إلى أي بنك محلي، مدة سداد تصل إلى ٣٠ عاماً وغيرها من المزايا).

واشترطت المؤسسة العامة للتقاعد بعض الشروط منها (إلا تقل مدة الخدمة بالدولة عن سنة ولا يقل الراتب عن 4 آلاف ريال، وألا يقل عمر المستفيد عن ٢٠ سنة ولا يزيد عن ٦٥ سنة عند تقديم الطلب، عدم تجاوز عمر المسكن عن ٢٠ سنة تحسب من تاريخ اكتمال البناء، ولا تقل الدفعة الأولى عن ١٥٪‏ من قيمة العقار وأن يكون شاغراً وصالحاً للانتفاع به).

يذكر أن “برنامج مساكن” يأتي استمراراً لدعم تطلعات الموظفين والمتقاعدين والمواطنين في الحصول على مسكن مناسب وبأسعار معقولة وشروط ميسرة.