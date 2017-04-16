 «تعليم الرياض» تطالب المعلمات والإداريات الحاصلات على إجازة رعاية مولود قطع إجازتهن 28 شعبان | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض» تطالب المعلمات والإداريات الحاصلات على إجازة رعاية مولود قطع إجازتهن 28 شعبان

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«تعليم الرياض» تطالب المعلمات والإداريات الحاصلات على إجازة رعاية مولود قطع إجازتهن 28 شعبان

 

تواصل – هياء الدكان:

طالبت إدارة التعليم بمنطقة الرياض المعلمات والإداريات ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، الحاصلات على إجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية أو إجازة استثنائية مرافقة زوج، والتي كان من المفترض أن تنتهي حسب التقويم السابق بنهاية دوام شهر رمضان إلى ضرورة رفع قطع الإجازة بتاريخ 28 شعبان، وذلك على إثر التوجيه السامي المتضمن بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي وبداية الإجازة الصيفية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت إدارة التعليم، أن عليهن رفع قطع الإجازة عن طريق حساب الخدمة الذاتية في برنامج فارس، وبذلك يكون القطع الفعلي للإجازة يوم الأربعاء 28 شعبان، على أن يتم الرفع مباشرة بعد اعتماد قطع الإجازة وتكون بتاريخ 29 شعبان عن طريق حساب الخدمة الذاتية في برنامج فارس واعتمادها من قبل المدير المباشر.

وأشار التعميم، إلى أن المباشرة بعد إجازة رعاية المولود لا يشترط الحضور لجهة العمل، وإنما يُكتفى بالرفع في نظام فارس، فيما يلزم الحضور لجهة العمل والمباشرة للحاصلين على إجازة استثنائية أو إجازة استثنائية مرافقة.

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