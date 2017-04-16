 تحذير.. أجهزة قياس «ضغط الدم» بالمنزل ليست دقيقة | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير.. أجهزة قياس «ضغط الدم» بالمنزل ليست دقيقة

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تحذير.. أجهزة قياس «ضغط الدم» بالمنزل ليست دقيقة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الكثير من أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل والتي ازداد استخدامها من قِبل الأطباء مع مرضى ضغط الدم المرتفع، غير دقيقة بما يكفي.

ويقول الباحثون ‘‘إن أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل لم تكن دقيقة في نحو 70 بالمئة من الحالات التي درسوها، إذ كان الفارق بين نتائجها والمعدل الصحيح في نطاق 5 ملليمترات زئبقية فيما وصل الفارق في 30 بالمئة من الحالات إلى 10 ملليمترات زئبقية‘‘.

وقالت جنيفر رينجروز كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من جامعة ألبرتا بكندا ‘‘إن ارتفاع ضغط الدم “هو السبب الأول للوفاة والعجز في العالم” وفقاً لـ”رويترز”.

وأضافت”الإرشادات توصي بأن يعزز الأطباء اعتمادهم على نتائج الأجهزة الأوتوماتيكية والمنزلية لقياس ضغط الدم لتشخيص ومتابعة ضغط الدم المرتفع. نحتاج إلى التأكد من أن هذه النتائج المنزلية دقيقة”.

ودرست رينجروز وزملاؤها دقة أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل لدى 85 مريضاً واختبرت الفروق بين قياس المعدل من أعلى الذراع مقارنة بالرسغ والأنواع المختلفة للأجهزة، حيث خلص الباحثون إلى أن أجهزة قياس ضغط الدم التي تستخدم في المنزل كثيراً ما تخطئ في قياس ضغط الدم الانقباضي.

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