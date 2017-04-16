«المطلق» يكشف عن أسباب انتشار التبرج (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكد الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أن التبرج من عمل الجاهلية والله تعالى يقول: “(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)”، داعياً ولياء الأمور بمساعدة وتوجيه النساء بترك التبرج.

وقال “المطلق” في برنامج استديو الجمعة أمس على إذاعة نداء الإسلام: “بعض الناس ماتت لديهن هذه القيم لأمرين: أولاً كثرة السفر للخارج ورؤية النساء متبرجات، وثانياً كثرة مشاهدة القنوات الفضائية المملوءة بمشاهد التبرج”.

وأضاف: “بالتالي وصاروا لا يهتمون بتبرج بناتهم وأصبحوا يسيرون بجوارهن وهن متبرجات”، مشدداً على أن مشاهد التبرج في مجتمعنا تصدم بعض الشباب وبعض الناس الطيبين وتؤذيهم.