 «المطلق» يكشف عن أسباب انتشار التبرج (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«المطلق» يكشف عن أسباب انتشار التبرج (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكد الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أن التبرج من عمل الجاهلية والله تعالى يقول: “(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)”، داعياً ولياء الأمور بمساعدة وتوجيه النساء بترك التبرج.

وقال “المطلق” في برنامج استديو الجمعة أمس على إذاعة نداء الإسلام: “بعض الناس ماتت لديهن هذه القيم لأمرين: أولاً كثرة السفر للخارج ورؤية النساء متبرجات، وثانياً كثرة مشاهدة القنوات الفضائية المملوءة بمشاهد التبرج”.

وأضاف: “بالتالي وصاروا لا يهتمون بتبرج بناتهم وأصبحوا يسيرون بجوارهن وهن متبرجات”، مشدداً على أن مشاهد التبرج في مجتمعنا تصدم بعض الشباب وبعض الناس الطيبين وتؤذيهم.

 

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