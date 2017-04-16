 مقتل 20 حوثياً في عملية تمشيط في «ميدي» غربّي اليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل 20 حوثياً في عملية تمشيط في «ميدي» غربّي اليمن

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مقتل 20 حوثياً في عملية تمشيط في «ميدي» غربّي اليمن

تواصل – واس:

أعلن الجيش اليمني اليوم، السبت، مقتل 20 مسلحاً من مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية خلال عملية تمشيط نفذتها قواته في مدينة ميدي غرب البلاد.

وذكر موقع الجيش اليمني “سبتمبر نت” أن جرحى آخرين سقطوا خلال عملية التمشيط لمواقع والمليشيات ومباني تقع جنوب غربي المدينة.

ونقل الموقع، عن قائد كتيبة المهام الخاصة في اللواء 82 مشاة النقيب مثنى عباس العزعزي قوله: “إن قوات الجيش داهمت مواقع الحوثيين في الحارة الغربية وطهرت منطقة كدف أم القراقر، ومكتب مجموعة الصحيح كما طهرت خنادق وتحصينات للمتمردين”.

وأفاد العزعزي، إن 20 مسلحاً من العناصر الانقلابية قُتلوا وجُرح عشرات آخرون إلى جانب اغتنام الجيش الوطني كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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