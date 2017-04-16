 بالصور.. إنقاذ 1500 رأس أغنام من حريق بسبب صاعقة رعدية في الجموم | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. إنقاذ 1500 رأس أغنام من حريق بسبب صاعقة رعدية في الجموم

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بالصور.. إنقاذ 1500 رأس أغنام من حريق بسبب صاعقة رعدية في الجموم

تواصل – مكة:

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الجموم من إنقاذ 1500 رأس من الأغنام، بعد اندلاع حريق في حوش أعلاف تقدّر مساحته بنحو 10 آلاف متر مربع؛ نتيجة صاعقة رعدية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن بلاغاً ورد للعمليات الموحدة عن اندلاع حريق في حوش يحتوي على أعلاف وبه عدد من الأغنام تم على إثره تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمحافظة الجموم، وعند الوصول كانت ألسنة اللهب تتصاعد من داخل حوش تقدر مساحته بـ ١٠ آلاف متر مربع ويحتوي بالداخل على كمية من الأعلاف اندلع بها الحريق.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ عملت للحد من انتشار الحريق صوب المنطقة التي يتواجد بها عدد كبير من الأغنام وعملت ساتراً من المياه، بينما باشرت فرق عمليات إخماد الحريق من ثلاث محاور لتتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل أي خسائر بالأغنام التي يصل عددها إلى 1500 رأس.

وعن أسباب الحريق، أفاد بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن صاعقة رعدية كانت سبباً في اندلاع الحريق، فيما لا زالت أعمال التحقيق جارية في الحادث.

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