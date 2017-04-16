 «العمل» تتفاعل مع عامل نيبالي لم يُصرف راتبه منذ 6 أشهر (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل» تتفاعل مع عامل نيبالي لم يُصرف راتبه منذ 6 أشهر (فيديو)

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تواصل – عسير:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو نشره أحد المواطنين لعامل نيبالي، أفاد خلاله بأنه لم يصرف راتبه منذ 6 أشهر من قبل شركة مقاولات يعمل فيها.

وقال مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير حمد المري، إن مفتشي الوزارة راجعوا مؤسسة المقاولات التي يعمل بها الوافد، وتم التأكد من صحة ما ورد في الفيديو حيث تبين لها أن هناك 10 عمال آخرين لم يحصلوا على رواتبهم وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح “المري” أنه تم استدعاء صاحب المؤسسة وإلزامه بسداد الأجور المتأخرة لهؤلاء العمال، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إلزام صاحب المؤسسة بتوفير الغذاء للعمال، لافتاً إلى أن فرع الوزارة سيتابع الأمر لحين التحقق من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها.

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