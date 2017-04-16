 بالصور.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على مكة والطائف | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على مكة والطائف

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بالصور.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على مكة والطائف

تواصل – مكة المكرمة:

شهدت مكة المكرمة وضواحيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم السبت، فيما تساقطت الأمطار وزخات البرد على قرى ومراكز محافظة الطائف منذ ساعات الصباح الباكر.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل صوراً متنوعة تظهر هطول الأمطار على العاصمة المقدسة، تزامنت مع صواعق رعدية قوية، مصحوبة برياح سطحية نشطة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يشهد اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة بنشاط للرياح السطحية، على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.

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