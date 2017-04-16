 مصادر مطلعة: 3000 آلاف متورط في قضايا فساد العام الماضي | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر مطلعة: 3000 آلاف متورط في قضايا فساد العام الماضي

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مصادر مطلعة: 3000 آلاف متورط في قضايا فساد العام الماضي

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن عدد المتورطين في قضايا “فساد” خلال العام المنصرم وصل إلى 2907، منهم 1870 مواطناً و1037 أجنبياً.

وقالت المصادر -لم تذكر اسمها-: إن “المباحث الإدارية عبر فروعها في مختلف المناطق والمحافظات تولت التحقيق في هذه القضايا بعد أن توصلت إليها في عدة قطاعات حكومية”، بحسب صحيفة “المدينة”.

وأشارت إلى أهمية مشاركة المجتمع في محاربة ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مختلف القطاعات الحكومية من خلال الاتصال على الرقم 980، حيث حرصت الدولة على تشجيع الإبلاغ برصد مكافأة مالية بموجب المادة رقم 17 من نظام مكافحة الرشوة.

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