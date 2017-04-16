تعديل شرط تاريخ ميلاد الطفل للقبول بالروضات و«الأول الابتدائي»

تواصل – الرياض:

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى التواريخ التالية لتحديد الطلاب والطالبات الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال، وفي الصف الأول الابتدائي، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي 1439/1438هـ للطلاب والطالبات.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، تضمن قبول الطفل في مرحلة رياض الأطفال، الذي تاريخ ميلاده 27 / 12 / 1435هـ الموافق 21 / 10 / 2014م ولم يبلغ سن السادسة.

وأردف التعميم قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي الذين أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1439/1438هـ، أو أقل من ذلك بتسعين يومًا (من كان تاريخ ميلاده في 29 / 3 / 1433هـ الموافق 21 / 2 / 2012م، أو قبل ذلك).

وأكد كذلك على قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 30 / 3 / 1433هـ الموافق 22 / 12 / 2012م وحتى 30 / 6 / 1433هـ الموافق 21 / 5 / 2013م)، بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توفر المعايير المنظمة لذلك.

وشدد “العيسى” على اعتماد العمل بهذا القرار وإبلاغه لكل مدارس التعليم الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة)، والمدارس الأجنبية، والمدارس المطبقة للبرامج الدولية، وروضات الأطفال.