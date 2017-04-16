«التأمينات»: «المالية» ضيعت حقوق الموظفين غير المشمولين بنظام التقاعد

تواصل – الرياض:

اتهمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة المالية، بالتسبب في عدم تطبيق فرع المعاشات على المواطنين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد.

وقالت المؤسسة: إن “الوزارة لم تلتزم بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة”، مشيرةً إلى أن ذلك تسبب في ضياع حقوق العاملين بعد توقفهم عن أداء أعمالهم وعدم تحقق الأمن الاجتماعي لعوائلهم من بعدهم، بحسب “الرياض”.

وأكدت المؤسسة عدم فاعلية العقوبات في نظامها الحالي، وطالبت بإقرار عقوبات رادعة لمخالفي أنظتمها، واقترحت إيقاف خدمات السجل المدني والمنع من السفر لأصحاب العمل الممتنعين عن سداد الاشتراكات أو سداد المديونيات المستحقة عليهم للمؤسسة.

وكانت التأمينات شكت في تقريرها السنوي المالي الأخير، من عدم الانتهاء من دراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمن الباب الأول في ميزانية الدولة.