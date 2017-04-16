بينها الأرز والدجاج.. تراجع أسعار 8 سلع غذائية مع اقتراب رمضان

تواصل – الرياض:

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع أسعار بعض المواد الغذائية خلال مارس الماضي، شملت 8 سلع أساسية تزامناً من اقتراب دخول الشهر الفضيل.

وتمثلت هذه المواد في، الأرز والحليب وزيوت الطعام والبيض والأجبان واللحوم الطازجة والأسماك، فضلا عن الدجاج، لتصب في صالح المستهلك وأسر محدودي الدخل التي بدأت الاستعداد المبكر لرمضان وفقاً لـ”مكة”.

وتشهد الأسواق في هذا التوقيت استقراراً نسبياً ووفرة في المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية، مما نتج عنه تراجع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، حيث شهدت أسعار هذه السلع انخفاضاً وصل في بعضها إلى 20% تقريباً.