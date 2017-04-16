«العمل» توافق على ضوابط استحقاق الأُسَر المهجورة والمعلقة للضمان الاجتماعي

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، عن موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً على ضوابط وإجراءات استحقاق الأسر المهجورة والمعلقة للضمان الاجتماعي.

وقالت المصادر -لم تذكر اسمها-: إن “الوزارة وافقت على ضوابط وإجراءات الاستحقاق، استناداً لما قضى به نظام الضمان الاجتماعي الصادر في 1437، واستناداً على أمر سام يقضي بأنه في حال عدم توفر صك شرعي يثبت حالة أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة، فيكتفى بإقرار اثنين على الأقل من ذوي العصبة بثبوت الهجر أو التعليق”.

وأوضحت أن هذه الخطوة التي اتخذتها تأتي رغبة منها في تنظيم الخدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي من الأسر المهجورة والمعلقة، وفق الإجراءات والضوابط المحددة، لافتة إلى أنها وجهت جهاتها المعنية بالعمل به وتنفيذه من تاريخه، بحسب “مكة”.