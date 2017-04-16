 الجمارك تضبط يوميًا 360 جهازًا مخالفًا.. من أبرزها «كاشف الرادار» | صحيفة تواصل الالكترونية

الجمارك تضبط يوميًا 360 جهازًا مخالفًا.. من أبرزها «كاشف الرادار»

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الجمارك تضبط يوميًا 360 جهازًا مخالفًا.. من أبرزها «كاشف الرادار»
أرشيفية

تواصل – الرياض:

كشفت مصلحة الجمارك أن إجمالي ما تم ضبطه من الأجهزة المخالفة، سواء الكترونية أو غير الكترونية، ومنعت دخوله للمملكة خلال الربع الأول من عام 2017 بلغت 32 ألفًا و453 جهازا، وذلك من خلال 731 حالة ضبط.

وأوضح المتحدث الرسمي بمصلحة الجمارك عيسى العيسى، أن هناك انخفاض في عدد الأجهزة المخالفة في الربع الأول من 2017 بنسبة 41% مقارنة بالربع الأول من 2016 الذي ضبطت فيه 55 ألفًا و174 جهازا ضمن 1198 حالة ضبط وفقاً لـ”مكة”.

وعن نوعيات الأجهزة المخالفة التي منعت، أوضح المتحدث الرسمي أن أبرزها كانت عبارة عن قلم ليزر، جهاز صاعق كهربائي، أجهزة كشف الرادار، أجهزة كشف السرعة، وكاميرات مراقبة وتجسس، أجهزة نداء الطيور.

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