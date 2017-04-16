كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية فاشلة.. و«ترامب» يعلق

تواصل – وكالات:

أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تجربة صاروخية فاشلة بعد إطلاق صاروخ باليستي من منطقة شمال بيونج يانج، وأوضح الجيش الكوري الجنوبي، أن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً مجهول الطراز من موقع بالقرب من بوكتشانغ في بيونغانام – دو (مقاطعة بيونغان الجنوبية) في وقت مبكر من صباح اليوم”.

وأضاف جيش كوريا الجنوبية: “يقدر أن التجرية فشلت، حيث انفجر الصاروخ على الأرجح في الجو بعد ثوان من إطلاقه”، مشيرةَ إلى أن سيول تحلل نوع ومسافة تحليق الصاروخ، بحسب وكلة الأنباء الكورية الجنوبية.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه التجربة، بقوله: إن “التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية دليل على عدم احترامها لحليفتها الصين”.

وكتب “ترامب” على “تويتر” بعد ساعات من التجربة الفاشلة: أن “كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم جداً عندما أطلقت، بعملية غير ناجحة، صاروخاً اليوم”.