مصادر: جهات عليا وافقت على تنظيم مجلس شؤون الأسرة

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن جهات عليا وافقت على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الذي يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.

وقالت المصادر -لم تذكر اسمها-: إن “المجلس يترأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويضم 14 عضواً، منهم تسعة أعضاء يمثلون وزارات الداخلية، والحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني)، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والثقافة والإعلام، والتعليم”، بحسب “عكاظ”.

وأشارت إلى وجود ممثل لهيئة حقوق الإنسان في المجلس، إضافة إلى امرأتين من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة، واثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، على أن يكون تعيين الأعضاء الأربعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويهدف التنظيم إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة كإعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذه وتقويمه بصفة دورية، إضافة إلى العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.