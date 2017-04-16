شركة جوال توقف 70 ألف خط بشكل مفاجئ

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

فوجئ عشرات الآلاف من عملاء إحدى شركات الجوال، فجر أمس الجمعة، بتوقف خطوط جوالاتهم عن العمل حتى لحظة كتابة الخبر دون معرفة أسباب ذلك.

وقال مصدر من الشركة -فضَّل عدم ذكر اسمه- لـ”تواصل”: إن “الشركة أوقفت نحو 70 ألف خط عن العمل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بالشركة”، مرجحاً عودتها للعمل اليوم السبت أو غداً الأحد.

هذا، وشهدت مراكز فروع الشركة ازدحاماً شديداً من عملاء الشركة الذين توقفت خطوط جوالاتهم عن العمل، فيما لم يستطع موظفو الفروع إفادة العملاء الذين أبدوا تذمرواً شديداً؛ نظراً لتعطُّل مصالحهم.

وبسؤال عدد من المتضريين من توقف الخدمة والمتجمعين حول أحد فروع الشركة، اتضح جميعهم أنهم يستخدمون جواز السفر في شحن خطوط جوالاتهم وليست الإقامة أو الهوية الوطنية، مؤكدين أن هذا الأمر ألحق بهم ضرراً، بسبب ارتباط حساباتهم البنكية وغيرها بأرقامهم.

ونقلت “تواصل” بدورها هذا السؤال إلى المصدر لمعرفة هل إذا ما كان هذا هو سبب الخلل المفاجئ لدى هذه الشريحة من العملاء فقط، ولكنه أجاب بالنفي، مبيناً في الوقت نفسه أنه على مستخدمي الجوازات إلغاء أرقامهم وإعادة استخراجها بالهوية أو الإقامة.