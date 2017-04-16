إحصائيات: تراجع إيجار الشقق في الرياض بنسبة 20%

تواصل – الرياض:

كشفت احصائيات عن تراجع مبيعات إيجار الشقق في العاصمة الرياض بشكل ملحوظ، لا سيما شهر أبريل الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراوح من 15 إلى 20 في المائة.

وأرجع مختصون تراجع مبيعات إيجار الشقق في الرياض، إلى عدة أسباب، أبرزها كثرة المعروض، إضافة إلى المشاريع الإسكانية التي طرحتها وزارة الإسكان والقطاع الخاص، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وقال سلطان الروضان، مدير مكاتب عقارية: إن هناك أسباباً أسهمت في تراجع الأسعار منها المشاريع الإسكانية الكبيرة التي طرحتها وزارة الإسكان، وتبعاً لذلك شهدت السوق ارتفاعا واضحاً في المعروض.

وأشار “الروضان” إلى أن حركة السوق كشفت عن انخفاض ملحوظ في أسعار الإيجارات وتوافر الكثير من الوحدات السكنية المعروضة، لافتًا إلى أن العقار يُعد أحد القطاعات الكبيرة في السوق السعودية.