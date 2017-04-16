ميركل في المملكة غدًا.. وألمانيا تقر تسليم قوارب دوريات لحرس الحدود

تواصل- سامر محمد:

من المقرر أن تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى المملكة والإمارات في مستهل جولة تبدأها في 30 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل، وتأتي زيارة “ميركل” للمملكة قبل قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تعقد في “هامبورج” في يوليو القادم، وذلك وفقا لإذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.

وذكرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن الزيارة تأتي بعد قرار الحكومة الألمانية إعطاء الضوء الأخضر لتسليم قاربي دوريات لصالح حرس السواحل السعودي من ضمن صفقة تشمل 48 قاربا.

وتحدثت عن أنه في أبريل 2015م، وافقت برلين على صادرات عسكرية للمملكة بـ12.8 مليون يورو، كما وافقت ألمانيا في وقت سابق على صفقة أسلحة وذخائر بـ16 مليون يورو.

وأكدت الحكومة الألمانية على أن الرياض تدعم الجيش الوطني في اليمن ضد المتمردين بأسلحة ألمانية، حيث أسقطت المملكة جوا على عدن في 4 أبريل 2015م بنادق ألمانية الصنع للمقاتلين المناهضين للحوثيين.

ولفتت إلى أنه ومنذ 2014م، تعتبر الصين أكبر مصدر للبضائع إلى المملكة تليها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وبلغت واردات المملكة من تلك الدول ما نسبته 47% من مجموع وارداتها في 2015م، إلا أن ألمانيا شهدت تراجع صادراتها للرياض بمعدل الربع لتصل إلى 7.3 مليار يورو في 2016م.