 إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بقوات أمن المنشآت | صحيفة تواصل الالكترونية

إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بقوات أمن المنشآت

0
إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بقوات أمن المنشآت

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أعلنت قوات أمن المنشآت نتائج القبول (مبدئي /1) لطالبي الالتحاق بالقوات لدورة التدخل السريع عبر الرابط التالي http://register.fsf.gov.sa/default.aspx ، كما دعت المرشحين للقبول (المبدئي/ 2) التقيـد بما يلي:

أولاً : الالتزام بالمواعيد المحددة للمراجعة.
ثانيـاً: الحضور بالزي الرياضي.
ثالثاً : حلاقة شعر الرأس على رقم (4).
رابعاً : إحضار الآتـي:-
1. أصل أو صورة مصدقة من وثيقة التخرج من المعهد بالنسبة لحملة دبلوم ستة أشهر فأكثر.
2. أصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة لحملة دبلوم ستة أشهر أو الثانوية العامة .
3. أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة من وزارة التعليم.
4. ست صورة شمسية حديثه و ملونه مقاس ( 6×4 ) مكشوفة الراس يكتب عليها الأسم في الخلف .
5. أصل بطاقة الهوية الوطنية .
وأشارت قوات أمن المنشآت إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بالموعد والمكان المحددين للمراجعة.

شاهد ايضا

«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بنظام التشغيل الذاتي

«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بنظام التشغيل الذاتي

هيئة الري والصرف بدومة الجندل تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

هيئة الري والصرف بدومة الجندل تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

وظيفة شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

وظيفة شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

توفر 200 ألف وظيفة.. اتفاقية لـ«توطين» مكاتب تأجير السيارات وسائقي شركات التوجيه

توفر 200 ألف وظيفة.. اتفاقية لـ«توطين» مكاتب تأجير السيارات وسائقي شركات التوجيه

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>