 إدارة مطار أبها تكشف تفاصيل حادث انزلاق طائرة «نسما» | صحيفة تواصل الالكترونية

إدارة مطار أبها تكشف تفاصيل حادث انزلاق طائرة «نسما»

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إدارة مطار أبها تكشف تفاصيل حادث انزلاق طائرة «نسما»

تواصل – أبها:

باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار أبها الدولي، مساء اليوم، حادث انزلاق إحدى الطائرات التابعة لـ”طيران نسما” أثناء هبوطها.

من جانبها، أوضحت إدارة مطار أبها في بيان لها: أنه أثناء هبوط رحلة طيران نسما (رحلة رقم 154) الساعة الـ8:28 مساء اليوم الجمعة 28 إبريل 2017 بمطار أبها تجاوزت الطائرة نهاية المدرج؛ وعليه أُعلنت حالة الطوارئ بالمطار، وباشرت الجهات المعنية الحادث بأسرع وقت، ولم ينتج عنه أي إصابات للركاب أو طاقم الطائرة ولله الحمد”.

وأضافت أنه تم مباشرة إجراءات سحب الطائرة، وأُعيدت لساحة وقوف الطائرات وتم إنزال الركاب، وأُعيد فتح المطار أمام الحركة الجوية المعتادة الساعة الـ9:30 مساء.

وأشارت إلى أن إغلاق المدرج أدى إلى تأخُّر بعض الرحلات بسبب إجراءات الصيانة، والتأكد من جاهزية المدرج لاستئناف الرحلات، مؤكدة أن مكتب تحقيقات الطيران سيباشر إجراء التحقيق لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث كما هو متَّبع في مثل هذه الحالات.

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