(صور) معلم يُضمد جُرْح طالب بمدرسة في بريدة تنال إعجاب المغردين

تواصل – بريدة:

تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً تُظهر وكيلاً لإحدى المدارس في بريدة، يقوم بتضميد جراح أحد الطلاب بعد تعرضه لإصابة في قدمه.

وأظهرت الصور المتداولة وكيل مدرسة “ثانوية المتنبي” في بريدة، فهد التويجري، وهو يقوم بتضميد جرح أحد طلاب المدرسة الذي تعرض لإصابة في قدمه.

وتفاعل المغردون مع الصورة بشكل كبير، واصفين عمله بأنه رسالة أبوية من معلم وتربوي لجميع العاملين بالحقل التعليمي. وعلق أحد المغردين قائلاً: “‏كم نحتاج إلى مثل هذا المعلم والمربي الفاضل الله يكثر من أمثاله ويجزاه خير واضح إنه محبوب لأخلاقه”.

وكتب المغرد “أبوعبدالله دوري”: “رسالة مهمة يبعثها وكيل المدرسة الأستاذ فهد التويجري مفادها أنا مثل والدكم.. شكراً له مني ومن كل أولياء الأمور”.