 إقالة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بسبب لقاء «الأسد» | صحيفة تواصل الالكترونية

إقالة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بسبب لقاء «الأسد»

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إقالة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بسبب لقاء «الأسد»

تواصل – وكالات:

قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعة، حجب الثقة عن رئيسها الإسباني بيدرو أغرامونت، بعد لقائه برئيس النظام السوري بشار الأسد، في مارس الماضي.

وذكر بيان صادر عن الجمعية البرلمانية للمجلس، أن مكتبها عقد اجتماعاً لبحث زيارة أغرامونت لسوريا، التي أجراها برفقة وفد من أعضاء مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، وأنها قررت حجب الثقة عنه، رغم تغيبه عن الجلسة.

وعقب الجلسة، قال نائب رئيس الجمعية، البريطاني السير روجر غال، للصحفيين، إن الرئيس فضل عدم حضور اجتماع اليوم، ولم يرسل رسالة استقالة، لذا فإن المكتب اضطر لأخذ هذه الخطوات.

 

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