«السحيم‏»: تصريح رئيس الترفيه بلزوم المحافظين بيوتهم أول تصنيف للمواطنين في المملكة

تواصل – الرياض:

قال الدكتور محمد السحيم أستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، إن تصريح رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب، الذي قال فيه: “بلزوم المحافظين بيوتهم تصريح خطير للغاية؛ لأنَّه أول تصنيف للمواطنين في بلدي”.

وأَضَافَ “السحيم” قَائِلاً: “هذا التصريح خطير للغاية؛ لأنه أول مسؤول على مستوى العالم يُلزم مواطنيه بلزوم البيوت”.

وتابع قَائِلاً: في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنَّ “تصريحاً بلزوم البيوت أسوأ من التصريح الأعرج الذي قال السعوديون يعملون ساعة واحدة فقط؛ لذا #المطالبة_بمحاكمة_رئيس_هيئة_الترفيه.