«مدني المدينة»: إزالة مبنى الـ10 طوابق تمت وفق اشتراطات السلامة (فيديو)

تواصل – المدينة المنورة:

كَشَفَتْ مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول الذي أَظْهَرَ إزالة أحد المباني بالمدينة المنورة بشكل مفاجئ، مُؤكِّدَة أن الإزالة تمت وَفْقَ اشتراطات السلامة المتبعة في هذه الحالات.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام المكلف بمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة المنورة، النقيب رائد عودة الأحمدي، أن المبنى المُزال ظُهر الأربعاء الماضي، يتكون من 10 أدوار وبارتفاع ٣٥م تَقْرِيبَاً، وقد تم وقوف لجنة من عِدَّة جهات بمشاركة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، وتم إغلاق شارع الملك عبدالعزيز الطالع والشوارع الفرعية المحيطة بالمبنى. وتحويل مسار شارع الملك عبدالعزيز النازل قبل المبنى بمسافة ٩٠م مِنْ قِبَلِ مرور المدينة.

وأَضَافَ “الأحمدي”، أنه تم إخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي لسلامة ساكنيها، وقد تم تحديد طريقة واتجاه سقوط المبنى، وتمت الإزالة – ولله الحمد – دون وقوع أي أضرار.

واستطرد: “وحيث إن التصوير تم من زاوية لم تُظهر محيط المبنى بالكامل، ومسافات الأمان المراعاة؛ فقد تم إرفاق مقاطع تؤكد اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة؛ حِرْصَاً من مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة المنورة على إيضاح الإجراءات الوقائية التي تمت حِفَاظَاً على سلامة المارة والمركبات وساكني المباني المجاورة”.