 «مدني المدينة»: إزالة مبنى الـ10 طوابق تمت وفق اشتراطات السلامة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«مدني المدينة»: إزالة مبنى الـ10 طوابق تمت وفق اشتراطات السلامة (فيديو) «السحيم‏»: تصريح رئيس الترفيه بلزوم المحافظين بيوتهم أول تصنيف للمواطنين في المملكة مجلس القضاء: الدعاوى الأقل من 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض أو الاستئناف متحدث «التجارة» يتفاعل مع مقطع مخالفة تلاعب بالأسعار في متجر شهير (فيديو) مدني الطائف يدعو إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار ألمانيا تحظر ارتداء النقاب في أماكن العمل «السعودية» تتسلم طائرتين جديدتين من طراز (B777-300ER ) و(A330-300) التحقيق في استخدام نظام الأسد للكيماوي 45 مرة منذ العام الماضي ‫”ابن سعيدان‏”: نرفع شكوانا إلى خادم الحرمين أننا مهملون من هيئة الترفيه «السعيدي‏» يطالب «الخطيب‏» بتوضيح تصريحاته: «توفير ترفيه بالمملكة يشبه ٩٩ ٪ مما يحدث في لندن ونيويورك» «العمل» تنفي إيقاف صرف شيكات المعاقين لبرنامج السيارات بالصور.. مدني الرياض يباشر حريقاً في مستودع بـ«السلي»

«مدني المدينة»: إزالة مبنى الـ10 طوابق تمت وفق اشتراطات السلامة (فيديو)

0

تواصل – المدينة المنورة:

كَشَفَتْ مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول الذي أَظْهَرَ إزالة أحد المباني بالمدينة المنورة بشكل مفاجئ، مُؤكِّدَة أن الإزالة تمت وَفْقَ اشتراطات السلامة المتبعة في هذه الحالات.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام المكلف بمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة المنورة، النقيب رائد عودة الأحمدي، أن المبنى المُزال ظُهر الأربعاء الماضي، يتكون من 10 أدوار وبارتفاع ٣٥م تَقْرِيبَاً، وقد تم وقوف لجنة من عِدَّة جهات بمشاركة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، وتم إغلاق شارع الملك عبدالعزيز الطالع والشوارع الفرعية المحيطة بالمبنى. وتحويل مسار شارع الملك عبدالعزيز النازل قبل المبنى بمسافة ٩٠م مِنْ قِبَلِ مرور المدينة.

وأَضَافَ “الأحمدي”، أنه تم إخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي لسلامة ساكنيها، وقد تم تحديد طريقة واتجاه سقوط المبنى، وتمت الإزالة – ولله الحمد – دون وقوع أي أضرار.

واستطرد: “وحيث إن التصوير تم من زاوية لم تُظهر محيط المبنى بالكامل، ومسافات الأمان المراعاة؛ فقد تم إرفاق مقاطع تؤكد اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة؛ حِرْصَاً من مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة المنورة على إيضاح الإجراءات الوقائية التي تمت حِفَاظَاً على سلامة المارة والمركبات وساكني المباني المجاورة”.

شاهد ايضا

«السحيم‏»: تصريح رئيس الترفيه بلزوم المحافظين بيوتهم أول تصنيف للمواطنين في المملكة

«السحيم‏»: تصريح رئيس الترفيه بلزوم المحافظين بيوتهم أول تصنيف للمواطنين في المملكة

مجلس القضاء: الدعاوى الأقل من 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض أو الاستئناف

مجلس القضاء: الدعاوى الأقل من 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض أو الاستئناف

متحدث «التجارة» يتفاعل مع مقطع مخالفة تلاعب بالأسعار في متجر شهير (فيديو)

متحدث «التجارة» يتفاعل مع مقطع مخالفة تلاعب بالأسعار في متجر شهير (فيديو)

مدني الطائف يدعو إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار

مدني الطائف يدعو إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>