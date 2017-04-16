أمير مكة يشكر الدفاع المدني بعد إنقاذ 4 أشخاص واحتواء حادثة ناقلة نفط

تواصل ـ خالد العبدالله:

شكر الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ‏أمير منطقة مكة المكرمة رجال الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بعد حادثة إنقاذ ٤ أشخاص بمحافظة “رنية”، واحتواء حادثة انفجار صهاريج الوقود بالطريق السريع الرابط بين مكة وجدة.

وقال الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: أمير منطقة مكة المكرمة يقدم شكره لرجال الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بعد حادثة إنقاذ ٤ أشخاص برنية، وحادثة صهاريج الوقود بالطريق السريع الرابط بين مكة وجدة.

واستحسن الفيصل الجهود في التعامل مع الحالات، والحد من تفاقم المخاطر، مُشِيرَاً إلى سرعة التعامل مع الحريق الذي اندلع بناقلة النفط على طريق مكة – جدة السريع، وإنقاذ فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ والهلال الأحمر 4 أشخاص عَلِقُوا بصحراء قرب رنية.

جاء ذلك بعد سرعة ودقة التعامل مع حالات حدثت مُؤخَّرَاً في محافظات مختلفة في المنطقة، كان من أبرزها حادثة ناقلة النفط على طريق مكة التي كانت تحمل موادَّ بترولية سعة 33 طناً، واشتعلت نتيجة حادث مروري، وتمت بحمد الله السيطرة على الحادث، وإخماد النيران دون انفجار الصهريج، وتأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع، واستحداث مسارات آمنة لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وكانت الحالة الثانية في منطقة عرق سبيع برنية، حيث تاه 4 أشخاص في الصحراء، بعد أن عَلِقَت مركبتهم بالرمال، وتم بِفَضْلِ الله إنقاذهم بعد 4 ساعات من البحث دون أن يصابوا بأذى.