 متحدث «التجارة» يتفاعل مع مقطع مخالفة تلاعب بالأسعار في متجر شهير (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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متحدث «التجارة» يتفاعل مع مقطع مخالفة تلاعب بالأسعار في متجر شهير (فيديو)

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تواصل – الرياض:

وثَّقت مواطنة مقطع فيديو، يظهر قيام أحد المتاجر الشهيرة بوضع أسعار على المُنتجات الموجودة على الأرفف مخالفة لما يتم دفعه بالفعل عند الكاشير، فيما دَعَتْ وزارة التجارة والاستثمار إلى تقديم بلاغ بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأَظْهَرَ مقطع الفيديو، أن سعر إحدى السلع المُعلبة 2.95 ريال فيما تشتكي المواطنة لأحد المسؤولين في المتجر أن الكاشير قام بحساب السلعة نفسها بـ 4.95.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن اختلاف سعر الرف عن الكاشير مخالفة تطبق الوزارة بحقها العقوبات النظامية، دَاعِيَاً إلى عدم التردد في تقديم بلاغ بالواقعة عبر الاتصال برقم 1900 أو عبر التطبيق المخصص لذلك.

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