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ألمانيا تحظر ارتداء النقاب في أماكن العمل

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ألمانيا تحظر ارتداء النقاب في أماكن العمل

تواصل – وكالات:

أقر مجلس النواب في ألمانيا مشروع قانون يحظر النقاب، على الموظفات الحكوميات والجنديات والقضاة في أماكن العمل، فيما طَالَبَتْ أحزاب اليمين المتطرف بفرض حظر شامل لارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وكانت المستشارة، أنجيلا ميركل، دَعَتْ في ديسمبر الماضي إلى منع تغطية المرأة لوجهها في أي مكان، وَفْقَاً للقانون، قائلة إنه لباس غير لائق في بلادها.

وتريد التيارات اليمينية من ألمانيا أن تقتدي بفرنسا، التي تمنع ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة، منذ 2011، ولم تفرض ألمانيا حظراً شاملاً للنقاب لأن ذلك سيكون مخالفاً لدستور البلاد.

وتزايد في الأعوام الأخيرة عدد الدول الأوروبية التي تمنع ارتداء النقاب؛ إِذْ حظرته فرنسا، والنمسا، وبلجيكا في بعض الأماكن العامة، وتسعى هولندا إلى سن قانون يمنع ارتداء النقاب، بينما يجري العمل بالحظر في دول أخرى منها: الدنمارك، وروسيا، وإسبانيا، وسويسرا.

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