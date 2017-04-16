‫”ابن سعيدان‏”: نرفع شكوانا إلى خادم الحرمين أننا مهملون من هيئة الترفيه

تواصل – سامي الثبيتي

طالب وليد بن راشد سعيدان، المدرس بالمعهد العلمي بالدلم، إمام وخطيب جامع الخنين، رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب، بحقوق المحافظين في المملكة، وتساءل: أين حقوق الشريحة الكبيرة في المجتمع الذين وصفتهم بالمحافظين أليس لهم من الترفيه نصيب؟

جاء ذلك في عددٍ من التغريدات لـ “ابن سعيدان”، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجهها للخطيب، وقال: “يا رئيس الترفيه هل الترفيه لا يكون إلا بالأغاني والاحتفالات.. فهناك شريحة كبيرة في المجتمع، وقد وصفتهم بالمحافظين، أليس لهم من الترفيه نصيب؟”.

وأَضَافَ: “نحن نطالب هيئة الترفيه، بالترفيه عن المحافظين كما وصفهم سعادته، وذاك بالمخيمات الدعوية، واللقاءات الهادفة، والمحاضرات النافعة فهذا أعظم ترفيه”.

وتابع “سعيدان” قائلاً: “فنحن من أبناء المملكة، ولنا حق على هيئتنا الترفيهية، فلماذا يكون الترفيه في جانب.. وتُنسى تلك الشريحة المحافظة كما وصفهم سعادته”.

واستطرد قَائِلاً: “فنحن نعيش في مملكتنا تحت ولاة أمر، يحبون العدل بين أفراد شعبهم، ولا يظلمون جَانِبَاً على حساب جانب، فشريحة المحافظين كما وصفهم شريحة مهملة ومنسية”.

وقال وليد بن راشد سعيدان: “فنحن نشكو هيئة الترفيه، أنها لم تُولنا جَانِبَاً من الترفيه المناسب لنا كمحافظين، ونطالبها بالعدل بين أفراد المجتمع الواحد وأن لا يفرقوا بيننا”.

واختتم “ابن سعيدان” تغريداته قَائِلاً: “نرفع شكوانا إلى مقام والدنا خادم الحرمين، فنحن يا خادم الحرمين مهملون من هيئة الترفيه، ولا باب لشكوانا بعد الله إلا بابكم الكريم فأنصفونا”.