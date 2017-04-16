«السعيدي‏» يطالب «الخطيب‏» بتوضيح تصريحاته: «توفير ترفيه بالمملكة يشبه ٩٩ ٪ مما يحدث في لندن ونيويورك»

تواصل – سامي الثبيتي:

طالب الدكتور محمد السعيدي‏، أُسْتَاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب، بتوضيح تصريحاته التي نقلتها عنه وكالة “رويترز”، وقوله: “إن هدفه توفير ترفيه يشبه ٩٩ ٪ مما يحدث في لندن ونيويورك.

وقال “السعيدي” في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”لعل هناك خطأ ترجمة، أو نزعاً للحديث من سياقه”.

وأَضَافَ “السعيدي” قَائِلاً: “كثير من الفقرات الواردة في ترجمة اللقاء، أستبعد صدورها بهذا الشكل من معالي رئيس هيئة الترفيه؛ لأنَّها في السياق الذي وضعتها فيه الترجمة سيئة جداً”.

كما نقلت “رويترز” عن رئيس هيئة الترفيه قوله – أَيْضَاً – : “يوماً ما سنفتتح دور السينما، ونبني دار أوبرا بمستويات عالمية”، وأَضَافَ: “أن الغالبية من السعوديين هم أقل من 30 عاماً، ويريدون هذه التغييرات والإصلاحات”، مُضِيفَاً أن: “الترفيه في السعودية سيكون على مستويات عالمية، على الرغم من أن التغيير لن يكون سَرِيعَاً بسبب الثقافة السائدة”.

وتابع قائلاً: “أعتقد أننا ننجح بالحجة، وأن عَدَدَاً قليلاً من السعوديين ليبراليون، وقليل أَيْضَاً من المحافظين، ولكن الغالبية معتدلون”، وقال “إنهم يسافرون، ويذهبون إلى دور السينما، وإلى الحفلات الموسيقية، وأنا أعول على الشريحة الوسطى التي تبلغ نحو 80 ٪ من السكان”.

وقال “الخطيب”: إن “حصة الإنفاق السعودي على الترفيه سوف تتضاعف ثلاثة أضعاف إلى 8 أو 9 في المائة بحلول عام 2030”.