بالفيديو.. «المرور» توضح طريقة رصد مخالفات الحزام والجوال

تواصل – أحمد الحربي:

كشف المتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة الرياض، العقيد طارق الربيعان، أن جهاز رصد المخالفات “ساهر” بجميع أنواعه سواءً المتنقلة أو الثابتة، يقوم برصد مخالفات تجاوز السرعة المحددة للطريق وقطع الإشارة فقط.

وذكر الربيعان، في مداخلة مع برنامج “المرصد” على قناة “الاقتصادية”، أن مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة، وتظليل المركبة، يتم تسجيلها عبر أجهزة باشر الكفية المحمولة بأيدي رجال المرور، حيث يتم تسجيل المخالفة المُشاهدة دون الحاجة إلى إيقاف المركبة من خلال تسجيل بياناتها.

وأكد الربيعان أن السيارة المخالفة سوف تصل رسالة إلى صاحبها في غضون من 3 إلى 5 دقائق بمعلومات المخالفة المرتكبة والتي تم تسجيلها.