 أسعار الذهب تتجه نحو أكبر خسارة منذ 7 أسابيع | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

خطيب جامع الإمام تركي: الإسلام جسَّد مبدأ القوة الإسلامية تجسيداً عظيماً الرياض.. ضبط «مروِّجة عربية» تعرض المخدرات على «سناب شات» أسعار الذهب تتجه نحو أكبر خسارة منذ 7 أسابيع مصر.. البرلمان يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل «وديعة» في خطبة الجمعة.. إمام الحرم المكي: لن تصلح أحوال أمتنا إلا بالتوحيد الصحيح وقوة المعرفة بالله حرس الحدود بجازان يحبط تهريب ربع طن من الحشيش (صور) «رئاسة الأمر بالمعروف» تنضم للشبكة الحكومية الآمنة GSN «يسر» بالفيديو .. قصة إهداء ثمانيني 60 رأساً من الإبل لأمير مكة .. وماذا قال «الفيصل‏»؟ امام وخطيب المسجد النبوي : من لوازم الإيمان أن يعيش المجتمع المسلم في ظل الشرع المطهر «صحة جازان» توضح حقيقة فصل ٤٠٠ موظف عن العمل مُقنّعون يهاجمون استراحة بالرشاشات في سيهات فجر اليوم ويختطفون مواطناً ويقتلون آخر «الشورى» يؤيد مقترحاً بتقديم التأمين الصحي للمواطنين في القطاعين الخاص والعام

أسعار الذهب تتجه نحو أكبر خسارة منذ 7 أسابيع

0
أسعار الذهب تتجه نحو أكبر خسارة منذ 7 أسابيع

تواصل –  وكالات:

تتجه أسعار الذهب حالياً نحو أكبر خسارة لها منذ سبعة أسابيع، وذلك على خلفية سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى من عوائد الذهب عن طريق الشراء في الأصول عالية المخاطر.

وأوردت وسائل إعلام محلية بريطانية، اليوم، أن السعر الفوري لمعدن الذهب كان مرتفعاً في بداية اليوم بنسبة 0.1% حيث بلغ 1264.86 دولار أمريكي للأوقية، فيما زادت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% أَيْضَاً لتبلغ 1266.80 دولار أمريكي للأوقية، غير أنه يتجه حالياً نحو معاناة خسارة أسبوعية بنسبة 1.5%.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، سجلت أسعار الفضة في المعاملات الفورية، ارتفاعاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 17.32 دولار أمريكي للأوقية، وصعد سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.4% ليبلغ 943.65 دولار أمريكي، فيما استقر سعر أوقية معدن البلاديوم عند 815 دولاراً أمريكياً.

شاهد ايضا

خطيب جامع الإمام تركي: الإسلام جسَّد مبدأ القوة الإسلامية تجسيداً عظيماً

خطيب جامع الإمام تركي: الإسلام جسَّد مبدأ القوة الإسلامية تجسيداً عظيماً

الرياض.. ضبط «مروِّجة عربية» تعرض المخدرات على «سناب شات»

الرياض.. ضبط «مروِّجة عربية» تعرض المخدرات على «سناب شات»

مصر.. البرلمان يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل «وديعة»

مصر.. البرلمان يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل «وديعة»

في خطبة الجمعة.. إمام الحرم المكي: لن تصلح أحوال أمتنا إلا بالتوحيد الصحيح وقوة المعرفة بالله

في خطبة الجمعة.. إمام الحرم المكي: لن تصلح أحوال أمتنا إلا بالتوحيد الصحيح وقوة المعرفة بالله

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>