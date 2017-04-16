أسعار الذهب تتجه نحو أكبر خسارة منذ 7 أسابيع

تواصل – وكالات:

تتجه أسعار الذهب حالياً نحو أكبر خسارة لها منذ سبعة أسابيع، وذلك على خلفية سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى من عوائد الذهب عن طريق الشراء في الأصول عالية المخاطر.

وأوردت وسائل إعلام محلية بريطانية، اليوم، أن السعر الفوري لمعدن الذهب كان مرتفعاً في بداية اليوم بنسبة 0.1% حيث بلغ 1264.86 دولار أمريكي للأوقية، فيما زادت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% أَيْضَاً لتبلغ 1266.80 دولار أمريكي للأوقية، غير أنه يتجه حالياً نحو معاناة خسارة أسبوعية بنسبة 1.5%.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، سجلت أسعار الفضة في المعاملات الفورية، ارتفاعاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 17.32 دولار أمريكي للأوقية، وصعد سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.4% ليبلغ 943.65 دولار أمريكي، فيما استقر سعر أوقية معدن البلاديوم عند 815 دولاراً أمريكياً.