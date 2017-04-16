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مدني حائل يطالب أصحاب صالات الأفراح بالالتزام بجوانب الوقاية

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مدني حائل يطالب أصحاب صالات الأفراح بالالتزام بجوانب الوقاية

تواصل – سعود الرفاع:

دعا الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمدينة حائل أصحاب صالات الأفراح استعداداً لإجازة الصيف إلى الالتزام بتحقيق جوانب الوقاية، فيما يتعلق بأنظمة السلامة ومخارج الطوارئ وسلامة مصادر الطاقة البديلة.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لمدني حائل المقدم نافع الحربي أن دوريات السلامة رصدت في مواسم سابقة عِدَّة ملاحظات تتعلق بإضافة أعمال الديكور داخل قاعات النساء؛ ممَا يُؤدِّي لإغلاق مخارج الطوارئ، وحجب صناديق الحريق، ووجود تمديدات عشوائية خلف الستائر.

وَأَكَّدَ أنه جرى إبلاغ المسؤولين عن قصور الأفراح: أن أي إضافات يجري إنشاؤها داخل صالات الأفراح وتعيق الوصول لمخارج الطوارئ، أو تُعطِّل الوصول لأنظمة السلامة، أو تهدد سلامة المنشأة، فإنه سيتم إحالة المخالفين إلى لجان النطر في مخالفات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ والإزالة الفورية للمخالفة، دَاعِيَاً الجميع إلى التعاون في سبيل تحقيق السلامة.

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