 بالفيديو .. قصة إهداء ثمانيني 60 رأساً من الإبل لأمير مكة .. وماذا قال «الفيصل‏»؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو .. قصة إهداء ثمانيني 60 رأساً من الإبل لأمير مكة .. وماذا قال «الفيصل‏»؟

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تواصل – نايف الحربي:

اوضحت امارة منطقة مكة المكرمة أنه وبالإشارة الى ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إهداء رجل ثمانيني ٦٠ رأسا من الإبل لصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة خلال زيارة سموه لاحدى محافظات شرق المنطقة، فان الامارة توضح بأن الامير خالد الفيصل لم يقبل طلب الرجل الذي اهدى اليه الابل، وانه سموه قال له (مقبولة وموفورة) وهذا يعني عند أهل القبائل قبلتها واردها اليك، وهو اسلوب رد للهدية بطريقة الطف من الرفض. 

واكدت الامارة ان مايتم تداوله على مواقع التواصل مجتزأ وغير صحيح وتتمنى قبل كتابة اي موضوع فيه لبس ان يتواصل اي اعلامي مع ادارة العلاقات العامة بالامارة لتوفير المعلومات المطلوبه والدقيقه .

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