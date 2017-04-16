 مقتل مواطن واختطاف آخر تحت تهديد السلاح داخل استراحة في سيهات.. فجر اليوم | صحيفة تواصل الالكترونية

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مقتل مواطن واختطاف آخر تحت تهديد السلاح داخل استراحة في سيهات.. فجر اليوم

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مقتل مواطن واختطاف آخر تحت تهديد السلاح داخل استراحة في سيهات.. فجر اليوم

تواصل – بدر العبدالرحمن:

بَاشَرَتْ دوريات الأمن ومركز الشرطة بسيهات، عند الساعة (٥:١٥) من صباح اليوم الجمعة، بَلَاغَاً عن تعرض مواطنين للاعتداء من خمسة أشْخَاص مقنعين ومسلحين بأسلحة رشاشة، وذلك أَثْنَاء تواجدهم باستراحة خَاصَّة عائدة لأحدهم داخل المزارع بسيهات، واختطاف أحدهم تحت تهديد السلاح.

وقد اتضح عند وصول رجال الأَمْن للموقع وجود مركبة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابة الاستراحة، وبداخلها شخص آخر مُتَوَفَّى نتيجة تعرضه لإطلاق نار.

تم اتخاذ الإِجْرَاءات اللازمة ومَا زَالَت إجراءات الضبط الجنائي وجمع المعلومات والتحريات قائمة لِكَشْفِ ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها، ومعرفة مصير الشخص المفقود.

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