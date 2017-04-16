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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب ربع طن من الحشيش (صور)

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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب ربع طن من الحشيش (صور)

تواصل – واس:

تَمَكَّنَتْ دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة جازان أمس، من إحباط محاولة تهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه تم رصد واسطة بحرية بعد الاشتباه بها أثناء محاولتها الدخول للمياه السعودية عبر مسؤوليات قطاع الموسم، وباعتراضها للتحقق منها بادر من فيها بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة من حيث أتوا؛ مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار وَأَسْفَرَ ذلك عن القبض عليهم واتضح أنهم ثلاثة أشخاص يمنيِّي الجنسية.

وأضاف: أنه بعد تفتيش القارب والمهربين عُثر بحوزتهم على ما مجموعه ٢٥٠,٢٥ كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، مُؤكِّدَاً أنه تم في حينه المباشرة في استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وَشَدَّدَ العقيد الحربي في ختام تصريحه أن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لجميع محاولات التهريب عبر الحدود مهما اختلفت أساليب التهريب.

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