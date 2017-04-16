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«صحة جازان» توضح حقيقة فصل ٤٠٠ موظف عن العمل

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«صحة جازان» توضح حقيقة فصل ٤٠٠ موظف عن العمل

تواصل – محمد المقصّي:

كَشَفَتْ صحة جازان حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو عن فصل ٤٠٠ موظف عن العمل في مكافحة الملاريا، مبينة أن ما ذُكر بالمقطع غير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي: إنه تم التعاقد مع الموظفين بعقود عمل مؤقتة لمدة ٤ أشهر وجرى اطِّلَاعهم على بنود العقود، وتم التمديد لهم لأربعة أشهر إضافية لإتمام مهام وأعمال المكافحة.

وأَوْضَحَ أن اللجنة المكلفة بدراسة الوضع الوبائي أَوْصَتْ بإيقاف ٣٣٠ موظفاً عن العمل اعْتِبَارَاً من شهر شعبان الجاري؛ وذلك نطراً لاستقرار الوضع الوبائي، وقلة حالات الملاريا المحلية والوافدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولتوقف عمليات الرش الفراغي بجميع مراكز المكافحة.

وكان عددٌ من العاملين بمكافحة الملاريا قد ذكروا أن عددهم ٤٠٠ موظف، وتم إيقافهم عن العمل أمس الأول الأربعاء، داعين خادم الحرمين الشريفين للنظر في أمرهم، خَاصَّة أنهم يعولون أُسراً وليست لديهم مصادر دخل أخرى.

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