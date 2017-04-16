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«رئاسة الأمر بالمعروف» تنضم للشبكة الحكومية الآمنة GSN «يسر»

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«رئاسة الأمر بالمعروف» تنضم للشبكة الحكومية الآمنة GSN «يسر»

تواصل- واس:

أتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخراً، الربط مع الشبكة الحكومية الآمنة GSN التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسِّر”، الذي يتيح تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض، بحيث تكون المعلومات معزولة ليتم نقلها ضمن قنوات آمنة وبسرعات عالية طوال الوقت دون الحاجة للوصول لشبكة الإنترنت لتبادل مثل هذه المعلومات.

تأتي هذه الخطوة من الرئاسة العامة لاهتمامها ببرنامج التحول الإلكتروني في خدماتها لتحقيق الأداء الأمثل في هذا القطاع، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

يذكـر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصلت مؤخراً على المركز السابع في القياس السادس لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسِّر” بإنجاز نسبته 92,77 %، حيث شمل القياس أكثر من 150 جهة حكومية، كما حققت الرئاسة العامة المرتبة الأولى في إتاحة الخدمات الإلكترونية ضمن قطاع “العدل والشؤون الإسلامية والاجتماعية”، كما سجلت حضورها ضمن الفئة المتميزة في مؤشر الخدمات الحكومية بنسبة 100%.

وتعـد هذه المنجزات ثمرة من ثمار الدعم الذي تلقاه الرئاسة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله-.

 

 

 

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