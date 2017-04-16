 بلدية صفوي تتلف 4 أطنان أغذية فاسدة خلال الـ 6 شهور الماضية | صحيفة تواصل الالكترونية

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بلدية صفوي تتلف 4 أطنان أغذية فاسدة خلال الـ 6 شهور الماضية

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بلدية صفوي تتلف 4 أطنان أغذية فاسدة خلال الـ 6 شهور الماضية

تواصل- واس:

نفذت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال الستة شهور الماضية, حملة تفتيشية ميدانية على المحلات والمنشآت الغذائية ، بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية ، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح رئيس بلدية صفوى المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي, أن الحملات التفتيشية شملت زيارة 580 محلا ومنشأة غذائية خلال الأشهر الستة الماضية ، أسفرت عن إغلاق 18 محلاً ، وإنذار 308 ، وفرض غرامات مالية بلغت 120،200 ريال ، وإتلاف 3678 كيلوجرام من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي, إضافة إلى إصدار 309 رخص مهنية جديدة وتجديد ونقل ملكية.

وأبان أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير ، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

تأتي هذه الحملات, ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية صفوى في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

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