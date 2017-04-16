«الله يعطيك خيرها» تطلق 3 حقائب تدريبية لتأهيل 70 ألف شخص على السياقة الوقائية والتنقل الآمن

تواصل – واس:

تعتزم مبادرة “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين، إطلاق ثلاثة برامج تدريبية قريبا تضم : حقيبة تدريبية عامة تستهدف الشركات والمؤسسات والأفراد والمجموعات، والثانية متخصصة في تدريب وتخريج مدربين مؤهلين ممن يمتلكون مهارات تدريبية أولية، والثالثة حقيبة تدريبية متخصصة في السياقة الوقائية.

وأكد المشرف العام على المبادرة وعضو مجلس إدارة جمعية الاطفال المعوقين المهندس عثمان الفارس, أن البرنامج التدريبي التثقيفي هو أحد أذرعة المبادرة في التوعية المتخصصة لمساندة البرامج الأخرى مثل برنامج “سلامة أسرتي” للتنقل الآمن الموجه للركاب وبرنامج “نحن قدوة” للمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضح، أن هذه الحقائب التدريبية تستهدف تأهيل مدربين في عدة قطاعات، من أجل تنظيم دورات عامة وأخرى متخصصة في السياقة الأمنة، مفيداً أن البرامج التدريبية تستهدف تأهيل 70 ألف شخص حتى نهاية عام 2017 من بينهم 20 ألف معلم ومشرف سيتم البدء في نشاطهم التدريبي مع بداية العام الدراسي القادم، مشيرا إلى أن التدريب في التعليم سيكون موسمي خلال العام الدراسي عبر ثلاث مراحل هم: رياض الأطفال، الابتدائي، والمتوسط والثانوي من خلال لجنة تدريبية مشكلة من المبادرة والتعليم وأرامكو، أما تدريب المنشآت فهو مستمر طوال العام.

وأبان المهندس الفارس, أن المبادرة تتحرك وفق استراتيجية ممنهجة لإيصال رسالتها إلى مختلف فئات المجتمع في المملكة من أجل وصول الحوادث إلى أرقام متدينة، بالتعاون مع المرور وشركائها بتراجع الحوادث بنسبة 8 في المائة والإصابات والوفيات 17% خلال الربع الأول من العام الجاري.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمبادرة الله يعطيك خيرها سليمان المنصور, أن البرامج التدريبة الثلاث محكمة وتستهدف مختلف فئات المجتمع بحيث يكون لدينا أشخاص مؤهلين لتدريب زملائهم في الجهات والمؤسسات والشركات, مشيرا إلى أن الحقيبة العامة التي تستهدف الشركات والمؤسسات تضم مقدمة عن السلامة المرورية ومعلومات وإحصاءات أساسية عن واقع الحوادث .

ولفت إلى أن حقيبة السياقة الآمنة تضم أهمية السلامة، ومقدمة عنها وعن السياقة الآمنة، مفيداً أن حقيبة تدريب وتأهيل المدربين تقوم على إعطاء المدربين مهارات وأساسيات التدريب، وكذلك توضيح المبادرة والآثار السلبية للحوادث، والتأكيد على تطبيق قواعد السلامة الآمنة، وتطبيق أنظمة المرور على الطريق.