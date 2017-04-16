«الأرصاد» : سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على القصيم وغرب الرياض

تواصل – الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض خاصة تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .