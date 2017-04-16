الرياض.. «دعوة الصينيين» يدشن حملته «رسل المليار» لرعاية المعرفين بالإسلام

تواصل – الرياض:

دشّن مركز دعوة الصينيين ــ التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم بمدينة الرياض ــ حملته الإعلامية “رُسُل المليار” ، والتي تُعنى بالمعرفين بالإسلام من الصينيين العاملين في المركز.

وتهدف الحملة إلى رعاية المعرفين بالإسلام، وما يتطلبه عملهم في تنفيذ أنشطة المركز، بالشراكة مع الداعمين من المهتمين. وحظيت الحملة حتى تاريخه بتغطية جاوزت 61%، وبعدد قدره 3003 من الأسهم، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد 200 ريال يتلقاها المركز عبر حسابه الرسمي في مصرف الراجحي.

وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي بالمركز (المشرف على الحملة) أنس الزميع، بأنّ الحملة تعد برنامجاً سنوياً لرعاية المعرفين بالإسلام، علماً أن نتائج أعمالهم تعد نوعية مع كافة الفئات المستهدفة، من غير المسلمين والمسلمين الجدد وطلاب المنح ، وغيرهم.

وأفاد الزميع أن من أبرز الإنجازات هو الوصول للمستهدفين عبر البرامج الميدانية بعدد يفوق الـ80 ألف مستفيد، وعبر البرامج الالكترونية بعدد يتجاوز 7 مليون مستفيد ، وتنوع هذه البرامج وفقاً لمقتضيات البرامج والمتلقين لها.

ويتميز المركز بتنوع محتواه في المكتبة الصينية، والتي تعد من المكتبات الشاملة، من إعداد منسوبيه الصينيين، وتتضمن المواد المرئية والمسموعة والمقروءة، وتطبيقات الأجهزة الذكية، وتجاوزها لسقف الـ300 منتج، إضافة إلى الإهداءات النوعية التي يعدها المركز لزواره وجماهيره الذين يتعاملون مع الصينيين في مختلف المجالات.

يُذكر أن مركز دعوة الصينيين، الذي بدأ خدماته قبل 8 سنوات، ويرأس مجلس إدارته الدكتور فهد بن عبدالله التويجري، بإشراف مباشر من المشرف العام المهندس خالد زيد بن حسين؛ جاءت فكرته بعد ما شهدته المملكة من توافد الجالية الصينية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية والعمرانية، ويعمل المركز على تغطية هذه الجالية بخدماته في جميع مناطق المملكة بالتنسيق مع المكاتب التعاونية الأخرى.