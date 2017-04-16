«أمانة الجوف» تغلق «مشتل» عشوائي مخالف بساحة مجمع تجاري

تواصل – أحمد الرمال:

أغلقت أمانة الجوف مشتل عشوائي مخالف للاشتراطات الفنية وغير ملائم لممارسة النشاط التجاي، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب لائجة الجزاءات البلدية.

وأوضحت أمانة الجوف، في بيان لها، أن المشتل – المشار إليه – مقام في أرض مخصصه لمواقف سيارات تابعة لمركز تجاري (الجوف بلازا) بطريقة عشوائية ومخالف للاشتراطات الفنية لعدم ملائمته للممارسة المناشط التجاري.

وأضافت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وإغلاق المشتل بحسب لائحة الجزاءات البلدية، بعد أن تم توجيه الإنذار من الإدارات المختصة بشكل متكرر مسبقاً، مع علم صاحبه بأنه مخالف للأنظمة والتعليمات وأن العقد مع مالك السوق لا يخوله بمزاولة العمل أو الحصول على ترخيص على المواقف عامة.